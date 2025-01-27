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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,72 düşüşle 10.032,46 puandan başladı.

27 Ocak 2025 | 10:55
Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,40 puan ve yüzde 0,72 azalışla 10.032,46 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,25 ile tekstil deri olurken, en fazla kaybettiren banka oldu.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 10.104,85 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti

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Bu hafta kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
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BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse (20-24 Ocak)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
24 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada veri gündemi yoğun
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Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi
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Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
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