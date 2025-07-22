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Borsa İstanbul'da 1 hissede emir paketi tedbiri (22 Temmuz)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında alınan karar duyuruldu...

22 Temmuz 2025 | 19:56
Son Güncellenme: 22 Temmuz 2025 | 19:56
Borsa İstanbul'da 1 hissede emir paketi tedbiri (22 Temmuz)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SELVA.E (Selva Gıda Sanayi A.Ş.) payları 23 Temmuz tarihli işlemlerden (seans başından) 22 Ağustos tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Açıklama şöyle:

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 27/06/2025 tarihli kararıyla 29/08/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.

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