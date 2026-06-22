Borsa İstanbul’da bu hafta 13 şirket temettü dağıtacak

Şirket, pay başına toplam brüt 0,3864732 TL, net 0,3285020 TL temettüyü dört taksitte ödeme kararı almıştı. Üçüncü taksit kapsamında brüt 0,0966183 TL ödeme için hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi ise 25 Haziran olarak açıklandı.