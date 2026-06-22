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  • Borsa İstanbul’da bu hafta 13 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul’da bu hafta 13 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul’da 23-26 Haziran haftasında 13 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. Şirketlerin hak kullanım tarihleri 23-26 Haziran arasında, ödeme tarihleri ise 25-30 Haziran arasında gerçekleşecek.

Ekonomist
Ekonomist
Borsa İstanbul’da bu hafta 13 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren 13 şirket bu hafta yani 22-26 Haziran haftasında yatırımcılarına nakit kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

Şirketlerin temettü dağıtımlarında hak kullanım tarihleri 23-26 Haziran arasında değişirken, ödemeler 25-30 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Bu hafta temettü dağıtacak şirketler ve detaylar şöyle:

1 Katılımevim Finansman (#KTLEV)

Katılımevim Finansman (#KTLEV)

Şirket, pay başına toplam brüt 0,3864732 TL, net 0,3285020 TL temettüyü dört taksitte ödeme kararı almıştı. Üçüncü taksit kapsamında brüt 0,0966183 TL ödeme için hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi ise 25 Haziran olarak açıklandı.

2 Savur Gayrimenkul (#SVGYO)

Savur Gayrimenkul (#SVGYO)

Pay başına brüt 0,0077000 TL, net 0,0077000 TL temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 25 Haziran.

3 Ahes GYO (#AHSGY)

Ahes GYO (#AHSGY)

Pay başına brüt 0,0762300 TL, net 0,0762300 TL temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran.

4 Çemtaş Çelik Makina (#CEMTS)

Çemtaş Çelik Makina (#CEMTS)

Pay başına brüt 0,3000000 TL, net 0,2550000 TL temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran.

5 Doğu Aras Enerji Yatırımları (#ARASE)

Doğu Aras Enerji Yatırımları (#ARASE)

Pay başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL temettü ödeyeceğini duyurmuştu. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran.

6 Emlak Konut GYO (#EKGYO)

Emlak Konut GYO (#EKGYO)

Pay başına brüt 0,60 TL, net 0,60 TL temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran.

7 MHR GYO (#MHRGY)

MHR GYO (#MHRGY)

Pay başına brüt 0,0680959 TL, net 0,0680959 TL temettü ödeyeceğini duyurmuştu. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran.

8 Özak GYO (#OZKGY)

Özak GYO (#OZKGY)

Pay başına brüt 0,1987000 TL, net 0,1987000 TL temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran.

9 Vakıf GYO (#VKGYO)

Vakıf GYO (#VKGYO)

Pay başına brüt 0,1020289 TL, net 0,1020289 TL temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran.

10 Servet GYO (#SRVGY)

Servet GYO (#SRVGY)

Şirket, pay başına toplam brüt 0,3076920 TL, net 0,3076920 TL temettüyü dört taksitte ödeme kararı almıştı. Birinci taksit kapsamında brüt 0,0769230 TL ödeme için hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 29 Haziran olarak açıklandı.

11 Ziraat GYO (#ZRGYO)

Ziraat GYO (#ZRGYO)

Pay başına brüt 0,0929499 TL, net 0,0929499 TL temettü ödeyeceğini duyurmuştu. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi 29 Haziran.

12 Halk GYO (#HLGYO)

Halk GYO (#HLGYO)

Pay başına brüt 0,5755208 TL, net 0,5755208 TL temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Haziran, ödeme tarihi 30 Haziran.

13 Işık Plastik (#ISKPL)

Işık Plastik (#ISKPL)

Pay başına brüt 0,0004311 TL, net 0,0003664 TL temettü ödeyeceğini duyurmuştu. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Haziran, ödeme tarihi 30 Haziran.
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