Yeni elektrikli Hyundai IONIQ 6 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Hyundai’in geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tanıttığı yenilenen elektrikli sedan modeli Ioniq 6, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. İnternet bağlantılı Bluelink teknolojisini markanın Türkiye’deki ilk aracı olarak sunan model, lansmana özel yüzde 25 ÖTV dilimindeki versiyonuyla da dikkat çekiyor.
1 680 Km’ye varan menzil ve süper hızlı şarj
Aerodinamik tasarımıyla öne çıkan yeni Ioniq 6, 63 kWh ve 84 kWh kapasiteli iki farklı NMC batarya paketiyle geliyor. 18 inç jant seçeneği ile sunulan araç, 63 kWh bataryalı versiyonunda 521 km menzil sunarken, 84 kWh kapasiteli büyük bataryalı versiyonunda 680 kilometreye varan iddialı bir menzil mesafesine ulaşıyor. Verimliliğin yanı sıra şarj performansıyla da sınıfında standartları belirleyen araç, 195 kW ve 263 kW DC hızlı şarj güçlerini destekliyor. Bu sayede batarya doluluk oranı %10'dan %80'e sadece 18 dakikada ulaşıyor.
2 2026 Hyundai IONIQ 6 Türkiye fiyat listesi
Hyundai IONIQ 6 Advance (125 kW / 63 kWh): 2.482.000 TL
Hyundai IONIQ 6 Progressive (160 kW / 84 kWh): 3.725.000 TL
3 Dış tasarım ve aerodinamik yapı
Makyajlı IONIQ 6, ilk neslindeki akıcı ve ikonik siluetini korurken ön ve arka bölümlerde yapılan dokunuşlarla daha modern ve agresif bir görünüme kavuştu:
Ön Bölüm: İnce LED gündüz farları, tampon içine entegre edilen gizli ana far yapısı ve yeniden tasarlanan ön tampon sayesinde araç geniş bir duruş sergiliyor.
Arka Bölüm: Yenilenen arka tampon, daha sade tasarlanan spoyler, Parametrik Pixel LED aydınlatmalar ve yeni difüzör göze çarpıyor.
Aerodinamik Başarı: Hava akışının optimize edilmesiyle araç, 0,21 Cd gibi oldukça iddialı bir sürtünme katsayısına sahip. Bu durum hem yüksek hızlardaki sürüş stabilitesini artırıyor hem de enerji tüketimini düşürüyor.
4 Yenilenen iç mekan ve kokpit teknolojileri
Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen kabinde ergonomi ve konfor ön plana çıkarıldı:
Çift 12,3 İnç Ekran: Yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı tek bir panelde sunuluyor.
Gelişmiş Bağlantı: Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart olarak yer alıyor. Hızlı şarj destekli USB-C portları ve yenilenmiş orta konsol kullanımı kolaylaştırıyor.
Yeni Direksiyon ve Malzemeler: Yeni tasarımlı direksiyon simidi ve kapı içlerindeki kaliteli kaplamalar kabin hissini üst seviyeye taşıyor.
5 Performans, batarya ve ultra hızlı şarj
Hyundai'nin elektrikli araçlar için geliştirdiği E-GMP mimarisi üzerine yükselen IONIQ 6, iki farklı güç ve batarya seçeneği sunuyor:
Advance Donanım: 125 kW maksimum güç, 350 Nm tork, 63 kWh NMC batarya. 0-100 km/s hızlanmasını 8,3 saniyede tamamlıyor.
Progressive Donanım: 160 kW maksimum güç, 350 Nm tork, 84 kWh NMC batarya. 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede gerçekleştiriyor.
Maksimum Hız: Her iki versiyonda da 185 km/s.
800V Ultra Hızlı Şarj: 800 Volt mimarisi sayesinde uygun DC şarj istasyonlarında %10'dan %80 şarj seviyesine yaklaşık 18 dakikada ulaşabiliyor. Batarya ön koşullandırma sistemi ise soğuk havalarda şarj performansını koruyor.
Sürüş Asistanları: Direksiyondan ayarlanabilen rejeneratif frenleme pedalları ve tek pedalla sürüş imkanı veren i-Pedal sistemi verimliliği destekliyor.
6 Bluelink, V2L ve Hyundai SmartSense güvenlik sistemleri
Bluelink Bağlantı Hizmeti: Kablosuz yazılım güncellemesi (OTA), uzaktan araç kontrolü, bulut tabanlı navigasyon ve Hyundai Dijital Anahtar 2 (akıllı telefonla araca erişim ve anahtar paylaşımı) gibi özellikleri Türkiye'deki kullanıcılara sunuyor. Navigasyon, rotaya göre şarj istasyonlarını otomatik olarak planlayabiliyor.
Vehicle-to-Load (V2L): Araçtaki yüksek kapasiteli batarya; kamp ekipmanları, dizüstü bilgisayarlar veya elektrikli bisikletler için taşınabilir bir güç kaynağı olarak kullanılabiliyor.
Hyundai SmartSense: Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip ve Hizalama Asistanı, Ön/Kör Nokta/Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanları, Çevre Görüş Monitörü ve Akıllı Park Yardım Asistanı gibi kapsamlı güvenlik donanımları standart ve opsiyonel paketlerle sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.
7 Advance ve Progressive donanım paketleri
Yeni IONIQ 6'nın Advance ve Progressive donanım paketleri, sırasıyla 125 kilovat (kW) ve 160 kW maksimum güç ve 350 newton metre (Nm) maksimum tork üreterek hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde güçlü ve dengeli bir performans sunuyor.
IONIQ 6, 185 kilometre/saat (km/s) maksimum hıza ulaşabilirken, Advance paketiyle 0'dan 100 km/s hıza 8,3 saniyede, Progressive paketiyle ise 7,4 saniyede çıkabiliyor.
Advance donanım seviyesinde 63 kilovat saat (kWh), Progressive'de ise 84 kWh'lik bir bataryaya yer veriliyor. Her iki bataryada da NMC pil teknolojisi tercih ediliyor. Böylece hızlı şarj imkanı elde edilirken, aynı zamanda yüksek performans ve verimlilik de ön planda tutuluyor.
Hyundai'nin E-GMP mimarisi üzerine geliştirilen IONIQ 6, yüksek verimlilik sağlayan elektrik motorları ve gelişmiş batarya teknolojileriyle dikkat çekiyor.
Araç, 800 volt mimarisi sayesinde ultra hızlı DC şarj istasyonlarında yaklaşık 18 dakika içerisinde bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine kadar şarj edebiliyor.
Batarya ön koşullandırma sistemi sayesinde özellikle düşük hava sıcaklıklarında şarj performansı optimize ediliyor. Yeni enerji yönetim sistemi ise farklı sürüş koşullarına göre batarya kullanımını sürekli analiz ederek maksimum verimlilik sağlıyor.
Rejeneratif frenleme sistemi sürüş sırasında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek menzilin artırılmasına katkıda bulunuyor.
Direksiyon arkasındaki kulakçıklar sayesinde sürücüler rejeneratif frenleme seviyesini manuel olarak ayarlayabiliyor. Akıllı i-Pedal sistemi ise tek pedalla sürüş deneyimini destekleyerek özellikle şehir içi kullanımda sürüş konforunu artırıyor.