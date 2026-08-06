Yeni elektrikli Hyundai IONIQ 6 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Makyajlı IONIQ 6, ilk neslindeki akıcı ve ikonik siluetini korurken ön ve arka bölümlerde yapılan dokunuşlarla daha modern ve agresif bir görünüme kavuştu:

Ön Bölüm: İnce LED gündüz farları, tampon içine entegre edilen gizli ana far yapısı ve yeniden tasarlanan ön tampon sayesinde araç geniş bir duruş sergiliyor.

Arka Bölüm: Yenilenen arka tampon, daha sade tasarlanan spoyler, Parametrik Pixel LED aydınlatmalar ve yeni difüzör göze çarpıyor.

Aerodinamik Başarı: Hava akışının optimize edilmesiyle araç, 0,21 Cd gibi oldukça iddialı bir sürtünme katsayısına sahip. Bu durum hem yüksek hızlardaki sürüş stabilitesini artırıyor hem de enerji tüketimini düşürüyor.