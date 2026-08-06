Kruvaziyer turizminde büyük hedef: İstanbul 1 milyon yolcuya hazırlanıyor

Türkiye, kruvaziyer turizminde yılın ilk yarısında dikkat çeken bir performans sergiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, haziran ayında 164 kruvaziyer gemisiyle 24 bin 793 yolcu Türkiye'ye gelirken, yılın ilk altı ayında limanlara yanaşan gemi sayısı 488'e, yolcu sayısı ise 59 bin 372'ye yükseldi.

Haziranda giden kruvaziyer yolcu sayısı 26 bin 714, transit yolcu sayısı ise 249 bin 368 olurken yılın ilk yarısında giden yolcu sayısı toplamı 63 bin 817, transit yolcu sayısı da 633 bin 236 olarak kayıtlara geçti. İlk 6 ayda en fazla kruvaziyer ise 204 ile Kuşadası Limanı'na yanaşırken, onu 95 kruvaziyer ile İstanbul takip etti.