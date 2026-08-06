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  • Aspendos'ta 1800 yıllık keşif! Sağlık tanrısı Asklepios'un heykeli gün yüzüne çıktı

Aspendos'ta 1800 yıllık keşif! Sağlık tanrısı Asklepios'un heykeli gün yüzüne çıktı

Aspendos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında önemli bir keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'u birlikte tasvir eden 2,20 metre yüksekliğindeki mermer heykel grubunun ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aspendos'ta 1800 yıllık keşif! Sağlık tanrısı Asklepios'un heykeli gün yüzüne çıktı

Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında tarihi bir eser gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'u birlikte betimleyen 2,20 metre yüksekliğindeki mermer heykel grubunun bulunduğunu duyurdu.

1 "2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık"

"2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık"

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Aspendos'ta şifanın yaklaşık 1800 yıllık sembolü gün yüzüne çıktı. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında antik kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'un birlikte betimlendiği, 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık." ifadelerini kullandı.

2 "Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu"

"Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu"

Bakan Ersoy, Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eserin, Tiyatro Caddesi'ndeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde yer alan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulunduğunu da belirtti.

3 "Dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıtıyor"

"Dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıtıyor"

Ersoy, "MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios'un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun işçilikle dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

4 "Ese, güçlü bir sembol niteliği taşıyor"

"Ese, güçlü bir sembol niteliği taşıyor"

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını, uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu. 

Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan şifa sürecini bütüncül biçimde anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor. Aspendos'un sağlık kültlerine, inanç dünyasına ve toplumsal yaşamına yeni veriler sunan bu önemli keşif dolayısıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

5 Uzun ve gür saçlı, sakallı bir erkek olarak betimlendi

Uzun ve gür saçlı, sakallı bir erkek olarak betimlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise heykel grubunun ana figürünü oluşturan Asklepios, ayakta, cepheden, olgun yaşta, uzun ve gür saçlı, sakallı bir erkek olarak betimlendi. 

Vücut ağırlığını sol bacağı üzerine veren figürün sağ bacağı hafifçe bükülerek öne ve yana doğru uzanıyor.

6 Düzenleme yapıldı

Düzenleme yapıldı

Asklepios'un üst gövdesi büyük ölçüde çıplak bırakılırken himationu sol omzunun üzerinden geçirilerek bel ve bacaklarının çevresinde yoğun kıvrımlar oluşturacak biçimde düzenlendi.

7 Figüre sütunumsu bir görünüm kazandırıyor

Figüre sütunumsu bir görünüm kazandırıyor

Asklepios'un sol ayağının önünde, ana figüre göre oldukça küçük ölçülerde betimlenen Telesphoros yer alıyor. 

Çocuk görünümündeki figür, vücudunu bütünüyle örten uzun ve kapüşonlu giysisiyle tanınıyor. Anatomik ayrıntıları büyük ölçüde gizleyen bu giysi, figüre sütunumsu bir görünüm kazandırıyor.

8 Kentin kamusal ve törensel açıdan önem taşıyan bir bölümünde sergileniyordu

Kentin kamusal ve törensel açıdan önem taşıyan bir bölümünde sergileniyordu

Heykel grubunun, Doğu Meydanı ile bağlantılı Anıtsal Kapı'nın yıkıntıları arasında bulunması, eserin kentin kamusal ve törensel açıdan önem taşıyan bir bölümünde sergilendiğini gösteriyor.

9 Önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı

Önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı

Eser, Roma Dönemi Aspendosunda, Asklepios kültünün varlığını ve sağlık inancının kent yaşamındaki yerini belgeleyen önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı.
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