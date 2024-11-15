Borsa İstanbul'da dün geri alım yapan 5 şirket (14 Kasım)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 14.11.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,10 TL - 17,30 TL fiyat aralığından 48.465 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 14.11.2024 tarihi itibariyle %2,43'e ulaşmıştır.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 14.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 78,20-79,10 TL (ağırlıklı ortalama 78,95) fiyatından toplam 152.826 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 6.671.826TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %1,8032'dir.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 14.11.2024 tarihinde 7,27 – 7,3 TL fiyat aralığından (ortalama 7,29 TL) 73.661 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 12.477.758 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 21.624.789 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,16)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

Açıklama şöyle: 23 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 14.11.2024 tarihinde 58.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 10.910.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,7968)

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)

Açıklama şöyle: 14 Kasım 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 48,34 TL – 48,52 TL fiyat aralığından (48,43 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 11.000 TL nominal değerli ATAKP payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,073'e ulaşmıştır.

