BYD en yeni modelini tanıttı, Türkiye'ye geliş tarihini duyurdu

BYD’nin en yeni modeli BYD SEALION 7 oldu. İşte markadan modelle ilgili yapılan açıklamanın detayları:

1 OKYANUS SERİSİ MODELLERİNDEN BYD’nin okyanuslardan ilham alan “Okyanus Serisi” modellerinden biri olan SEALION 7 sportif SUV gövde tarzıyla geliyor. SEALION 7, 4,830 uzunluğa, 1,925 genişliğe ve 1,620 mm yüksekliğe ve 2,930 mm aks aralığına sahip.

2 ELEKTRİKLİ MOTOR Açıklamaya göre yeni modelin arkadaki elektrikli motoru, 23.000 d/dak’a kadar hızlarda çalışabiliyor. Şirket, SEALION 7'nin yüksek maksimum hıza tek kademeli bir şanzımanla ulaşabildiğini söylüyor. Açıklamaya göre motor 230 kW (313 hp) güç ve 380 Nm tork üretiyor. Bu güç ünitesi, SEALION 7’nin arka tekerlekten itişli versiyonunda tek motorlu olarak konumlanırken, dört çeker versiyonlarda ise öne 160 kW (217 hp) güç üreten ek bir motor yer alıyor. Dört çeker sürüşe sahip BYD SEALION 7, 390 kW (530 hp) güç ve 690 Nm tork üretebiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede gerçekleştirirken 215 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

3 MENZİL BYD SEALION 7, iki farklı batarya kapasitesiyle geliyor. Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli AWD modellerinde yer alan 82.5 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre tek motorlu versiyonda 482 km, iki motorlu versiyonda ise 456 km menzil sunuyor. Ürün gamının en üst modelinde, 91.3 kWsa kapasiteli daha büyük bir batarya paketi sunuluyor. Böylece BYD SEALION 7’nin performansı 502 km’ye varan menzillerle bir araya getiriliyor. Açıklamaya göre BYD SEALION 7 yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye, 150kW DC yüksek hızlı şarj gücüyle 32 dakikada ulaşırken, 230kW DC yüksek hızlı şarj gücüyle ise sadece 24 dakikada ulaşabiliyor.

4 Blade Batarya ve CTB teknolojileri BYD SEALION 7, BYD’nin tamamen elektrikli araçlar için geliştirdiği e-Platform 3.0 mimarisi üzerinde geliştirildi. Bu platform, BYD’nin Avrupa pazarında sunduğu Blade Batarya ile eşleştiriliyor. BYD SEALION 7, SEAL modelinde olduğu gibi Blade Batarya ile birlikte BYD’nin Cell-to-Body (CTB) teknolojisinden de faydalanıyor. Açıklamaya göre CTB, yüksek mukavemetli, petek benzeri alüminyum bir yapıya sahip.

5 BAGAJ HACMİ BYD SEALION 7, arka koltuklar dik konumdayken 520 litre bagaj kapasitesine sahipken, koltuklar katlandığında ise bu hacim 1.789 litreye ulaşıyor. Şarj kablolarını veya küçük eşyaları saklamak için 58 litrelik bir ön bagaj da bulunuyor.

6 İÇ TASARIM Yeni modelin ön panelinin merkezinde dikey ve yatay şekilde kullanılabilen 15.6 inç’lik multimedya ekranı bulunuyor. Açıklamaya göre sesli kontrol sistemi, BYD SEALION 7’de ön ve arka yolcuların konumlarını algılayarak araç içi sıcaklık, eğlence ve navigasyon sistemlerini kontrol etmelerine olanak tanıyor.

7 GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ Modelde Ön ve Arka Park Sensörleri, Isıtmalı ve Havalandırmalı Elektrikli Ön Koltuklar, 360 Derece Kamera, Adaptif Hız Sabitleyici, Ön ve Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı (Fren Destekli), Ön ve Arka Çarpışma Uyarısı, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Algılama Sistemi, Otonom Acil Durum Freni ve Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı gibi sistemler bulunuyor. Kabin içi güvenlik özellikleri arasında, dış arka koltuklar ve ön yolcu koltuğunda ISOFIX bağlantıları, Çocuk Varlığı Tespiti, Elektronik Çocuk Güvenlik Kilidi ve e-call acil çağrı sistemi ile 9 hava yastığı yer alıyor.