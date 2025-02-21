Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO için çaldı

Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ konsorsiyum liderliğinde 14-17 Şubat 2025 tarihlerinde, "Borsa Dışında Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleşen halka arzda toplam büyüklük 883 milyon 50 bin TL olurken, şirket sermayesinin yüzde 27,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.

Düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Bulls GSYO Genel Müdürü Ersoy Çoban, Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı Neslihan Mumcu, Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Zehra Çevik, Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Murat Barışık ve Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Vekili Mahir Can Ereren, Bulls GSYO çalışanları ve davetliler katıldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gelecek vadeden şirketlerin hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayarak sermaye piyasalarımızın gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bulls Girişim, yenilikçi ve büyüme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yaparak, bir yandan girişimcilik ekosisteminin gelişmesini sağlarken, diğer yandan ortak olduğu girişimlerin büyümelerini ve kurumsallaşmasını desteklemektedir. Bugün ise borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle girişimcilik ekosisteminde yeni yatırımlar yapmayı planlamaktadır."

‘YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI’

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da, bugüne kadar çok sayıda yenilikçi ve vizyoner iş fikrini Türkiye ekonomisine kazandırdıklarını belirterek, halka arzla birlikte kendileri için yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Şirketin kurumsal kimliğinin güçlenmesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri açısından stratejik bir adım attıklarına işaret eden Akkaya, şöyle devam etti:

"Yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi sonucu ortaklık yapımız önemli ölçüde çeşitlenerek geniş kitlelerle buluştu ve finansal yapımız daha da güçlendi. Şimdi artık sermaye piyasalarının da gücünü arkamıza alarak yeni yatırımları finanse edip sektördeki fırsatları değerlendirme zamanı. Bu kapsamda tüm yatırımcılarımıza, bize duydukları güvenden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Halka arzla birlikte daha da güçlenen ve genişleyen Bulls GSYO ailesi olarak gelecek dönemde de istikrarlı bir şekilde büyümeye ve katma değerli projeleri Türkiye ekonomisine kazandırmaya devam edeceğiz."

HALKA ARZ GELİRİ YENİ YATIRIMLARA YÖNLENDİRİLECEK

Bulls GSYO'nun gelecek döneme ilişkin yatırım hedeflerini de paylaşan Akkaya, halka arzdan sağlanan gelirin büyük bölümünün yeni yatırımlara yönlendirileceğini açıkladı.

Akkaya, yatırımlarında bölgesel ve sektörel çeşitliliğe önem verdiklerinin altını çizerek, halka arzdan elde ettikleri gelirin yüzde 40'ını savunma sanayisine aktaracaklarını belirterek, savunma sanayisinin, yerli ve milli teknoloji geliştirme açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Gelirin yüzde 50'lik kısmıyla da diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacaklarını anlatan Akkaya, şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca halihazırda yatırımımız olan şirketlere sermaye artışı, borç verilmesi, finansman sağlanması ve devam eden yatırımların genişletilmesi gibi yeni yatırım kararları almayı hedefliyoruz. Finansal teknolojiler ile enerji sektörünün yanı sıra yatırım yaptığımız şirketlerin faaliyet alanlarına benzer veya bu alanların dışında, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin dolaylı ya da doğrudan satın alınması, bunlara iştirak edilmesi veya yeni şirketler kurulması da planlarımız arasında yer alıyor. Son 3 yılda öz kaynak büyüklüğümüzü 185 milyon TL'den 3 milyar 250 milyon TL'ye yükselten başarılı yönetim kadromuzun sermaye piyasalarından almış olduğumuz kaynağı doğru yatırımlara yönlendirerek çarpan etkisi ile büyüteceğine inanıyorum."

171 BİN 190 YATIRIMCIYA DAĞITIM YAPILDI

Konsorsiyum lideri Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Vekili Mahir Can Ereren de, 14-17 Şubat tarihlerinde gerçekleşen halka arz sürecinin başarıyla tamamladıklarının altını çizdi.

Bulls GSYO hisselerine gelen yoğun talep sonucu toplam 171 bin 190 adet yatırımcıya dağıtım yapıldığı bilgisini paylaşan Ereren, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sermaye piyasalarının gücünü arkasına alan Bulls GSYO'nun gelecek dönemde yeni yatırımlar ve projelerle başarılarını sürdüreceğine inanıyoruz. Bulls Yatırım olarak biz de başarılı şirketlerimizin halka arzlarına aracılık ederek yatırımcı sayısının artmasına, sermaye piyasalarımızın büyümesine ve derinleşmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." AA