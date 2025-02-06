Borsa İstanbul'da gong Destek Finans Faktoring için çaldı

Halka arz kapsamında şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 oldu. Hisse fiyatı 46,98 liradan işlem görmeye başlayan Destek Finans Faktoring'in 83 milyon 333 bin adet hissesi satılarak, toplam 3,9 milyar lira halka arz büyüklüğüne ulaşıldı.

Destek Yatırım Bankasının yüzde 99,99 ana hissedarı olarak sektörde bir banka hissedarlığı olan tek faktoring şirketi olma özelliğine sahip olan Destek Finans Faktoring, halka arzdan elde edilen gelirin tamamını şirketin büyümesinde kullanacak.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Destek Finans Faktoring, müşterilerinin nakit akışlarını yönetmelerine imkan sağlayan hizmetleriyle çok önemli bir rol üstleniyor." dedi.

Uzun yıllardır faaliyetlerine devam eden şirketin KOBİ'lerden büyük kurumsal firmalara kadar farklı sektörlerden birçok firmaya çözümler ürettiğini ifade eden Ergun, şunları kaydetti:

"Bu şekilde, finansal sistemin değerli bir parçası olan bu şirketimiz, bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak artık sermaye piyasamızın da değerli bir parçası haline gelmiştir. Bu vesileyle Destek Finans Faktoring'e sermaye piyasalarına hoş geldiniz diyor, halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor ve halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

‘YATIRIMCILARIMIZA GÜVENLİ VE KARLI BİR ORTAM SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Destek Finans Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da şirketin, halka arz ile güçlü öz kaynak yapısını daha da güçlendirerek 29 senelik tecrübesiyle geniş müşteri portföyüne büyüme ve gelişim süreçlerinde destek vermeye devam edeceğini aktardı.

Kumova, "Sektördeki öncü konumumuzu sürdürürken yatırımcılarımıza da inşallah güvenli ve karlı bir ortam sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konsorsiyum lideri olan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener de şunları söyledi:

"Şirketin sektördeki pozisyonu, diğer modellerin tersine altında bir banka olması, aktif kalitesi ve fonlama yaratmadaki gücü ve her şeyden öte üst yönetimin deneyimi bizim bu halka arza olan inancımızı artıran unsurlardandı. Destek faktoring bizce halka arz sonrası çok cazip olan bir değerlemeden halka açıldı. Ayrıca bilançosuna bakıldığında ekstradan daha fazla kaldıraç kullanabilecek olması da gelecekteki büyümeyi destekleyecek önemli bir faktör olarak önümüzde duruyor. Ayrıca geri dönmeyen alacak oranının çok düşük olması da şirkete olan güvenimizi artıran başka bir faktör." AA