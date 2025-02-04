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Borsa İstanbul'da gong Seranit için çaldı

Granit seramik ve teknik porselen üreticisi Seranit, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle işlem görmeye başladı.

04 Şubat 2025 | 15:25
Borsa İstanbul'da gong Seranit için çaldı

Borsa İstanbul'da gong, talep toplama sürecinde 153 bin 55 yatırımcının katıldığı Seranit için çaldı.

27-29 Ocak tarihlerinde Halk Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen Seranit’in halka arzındaki toplam büyüklük 1 milyar 356 milyon lira oldu.

"SERNT" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Seranit'in hisse fiyatı 12,00 TL olarak belirlenirken, şirketin halka arzında ek satışsız halka arz büyüklüğü 113 milyon lira nominal değere tekabül eden talep toplandı.

Halka arz edilen payların yüzde 35,90'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 37,64'ü yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 26,47'si yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Şirketin sermayesi halka arz sonrasında 300 milyon liradan 413 milyon liraya yükseldi. Tamamlanan talep toplama süreci sonunda, toplam sermayenin yüzde 27,36’ya karşılık gelen paylar halka arz edildi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Seranit, yapı ve dekorasyon alanında uzun yıllara dayanan değerli bir tecrübeye sahip. Tasarım odaklı olması ve yenilikçi yaklaşımı ile sektörde önemli bir yer edinmiştir. Uluslararası pazarda da büyüyerek ihracatını artırmaktadır. Bugün ise borsamızda işlem görmeye başlayarak kurumsallaşma ve marka değerinin artırılmasında önemli bir adım atmıştır. Bu önemli adımın şirketimize, yatırımcılarımıza ve sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Seranit'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

"Güçlenerek büyümeye devam edeceğiz"

Seranit Genel Müdürü Fatih Kıvanç da halka arz sürecinde yatırımcılardan büyük ilgi görmekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, bu sürecin, şirketin sektördeki konumunu ve yatırımcı güvenini bir kez daha kanıtladığını aktardı.

Şirketin, yalnızca bir üretici değil, aynı zamanda kaliteyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi odağına alan bir marka olduğunu belirten Kıvanç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Borsa İstanbul'daki bu önemli başlangıç da şirketin büyüme stratejilerinin ve sektördeki güçlü konumunun bir göstergesi olacak. Halka arz gelirlerimizi şirketimizin büyümesini hızlandırmak, sürdürülebilir başarı sağlamak ve liderliğimizi pekiştirmek için en verimli şekilde değerlendirecek, Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda daha da güçlenerek büyümeye devam edeceğiz. İnovatif üretim teknolojileri, sürdürülebilirlik odaklı projeler ve küresel pazarlarda güçlenme stratejisiyle yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz."

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