Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı

Halka arz sürecini yatırımcılardan aldığı 1,23 kat taleple tamamlayan Vişne Madencilik için Borsa İstanbul'da ilk gong çaldı. Şirket payları, 11 Şubat 2025 itibarıyla "VSNMD" koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre, Tolga Öztüre, Elif Öztüre, Vişne Madencilik Genel Müdürü Nurol Şengel, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener, Tera Yatırım Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı Ethem Umut Beytorun, Vişne Madencilik çalışanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, "Vişne Madencilik, kireç taşı madenciliğinde sektörünün önde gelen ülkemizin değerli bir şirketidir. Fabrikaları ve entegre işleme tesisleriyle birçok sanayi sektörüne ve ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Şirketin artan talebi karşılamak, ihracat pazarını genişletmek, kapasitesini artırmak, modernizasyonunu gerçekleştirmek, verimliliği artırmak hedefleriyle büyümek için gerekli olan yatırımlarını gerçekleştirebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan finansmanı halka arz yoluyla sağlamayı tercih ettiğini vurgulayan Ergun, "Bu tercihlerinden dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vişne Madencilik'e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri kullandı.

- "Yatırımcılarımızın güvenine layık olmak, her zaman önceliğimiz olacak"

Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Öztüre ise 72 yıllık şirket tarihlerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını ifade ederek, "Halka arzımızı özellikle bireysel yatırımcıların ilgisiyle tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi ilgi görmek, gelecek hedeflerimiz için bize motivasyon kaynağı oldu. Artık yüz binlerce ortağı olan büyük aile olduk." diye konuştu.

Yola daha kurumsal, şeffaf ve halka açık şirket olarak devam edeceklerine, yatırımcıların güvenine layık olmayı öncelik olarak kabul ettiklerine değinen Öztüre, "Halihazırda yatırımlarımıza devam eden bir şirketiz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle de yatırımlarımıza kaynak sağlayacağız. Halka arzımız, şüphesiz hedeflerimize daha hızlı ulaşmamıza imkan sunacak. Yatırımlarımızı devreye alarak sürdürülebilir büyümemize devam etmeyi, ülkemize ve yeni ortaklarımıza sağladığımız değeri daha da artırmayı istiyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Tera Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sarpyener de halka arzın başarıya ulaşmasına katkı sağlamış olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Vişne Madencilik, 810 bin ton/yıl kireç üretim kapasitesiyle faaliyet gösterdiği bölgelerde lider konumunda. Türkiye çapında ikinci büyük üretici olarak sektörde güçlü konuma sahip. Bugün böyle güçlü şirketi Borsa İstanbul'a kazandırmanın sevincini yaşarken, Türkiye'nin güçlü ekonomik altyapısını daha da güçlendirme, madencilik sektöründeki büyümeye olanak tanıma, sürdürülebilir ve yenilikçi projelere kaynak sağlama adına da çok değerli adım atıldığına inanıyoruz.

Şirketin halka arz gelirlerini yatırımlarında kullanacak olması, ayrıca yurt dışı pazarındaki büyüme hedefleri ve özellikle Afrika, Amerika, Suriye ve Ortadoğu'daki projelerle, katma değeri yüksek ürünlere odaklanarak ihracat oranını artırmayı hedeflemesi, şirkete olan güvenimizi destekleyen unsurlardır. Yatırımcıların Vişne Madencilik'e gösterdiği ilgi, şirketin gücüne ve büyüme potansiyeline olan güvenin açık göstergesidir. Bu vesileyle şirkete ve bize güvenerek bu halka arza katılım gösteren tüm yatırımcılara teşekkür ederiz."