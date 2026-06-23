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  • Borsa İstanbul'da sert düşüş: BIST 100 günü ekside kapattı

Borsa İstanbul'da sert düşüş: BIST 100 günü ekside kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,29 düşüşle 14.539 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin yeniden güçlenmesi risk iştahını azaltırken, bankacılık hisselerindeki kayıplar düşüşte etkili oldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa İstanbul'da sert düşüş: BIST 100 günü ekside kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 14.539,61 puanda tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 190,04 puan gerilerken toplam işlem hacmi 142,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık hisseleri düşüşe öncülük etti

Günün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi ise yüzde 0,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile ticaret olurken, en sert düşüş yüzde 3,16 ile madencilik sektöründe yaşandı.

Fed beklentileri küresel piyasalarda baskı oluşturdu

ABD ile İran arasında barış sürecine yönelik olumlu gelişmeler petrol fiyatları ve enflasyon görünümü açısından destekleyici olarak değerlendirilse de, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin yeniden güç kazanması küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Bu görünüm, Borsa İstanbul'da da risk iştahını olumsuz etkiledi.

Gözler kritik verilere çevrildi

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan değerlendirmelerde bulunan analistler, BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.700 ve 14.800 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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