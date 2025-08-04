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Borsa İstanbul'dan 1 hissede emir paketi tedbiri (4 Ağustos)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 1 hissede alınan emir paketi tedbiri hakkında açıklama yapıldı.

04 Ağustos 2025 | 19:31
Borsa İstanbul'dan 1 hissede emir paketi tedbiri (4 Ağustos)

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YAYLA.E (Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret) payları 5 Ağustos tarihli işlemlerden (seans başından) 4 Eylül tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. 

Açıklama şöyle: Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

 

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