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Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (12 Şubat)

Borsa İstanbul'dan bugün (12 Şubat) KAP'a pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında alınan karara ilişkin açıklama yapıldı.

12 Şubat 2025 | 18:57
Son Güncellenme: 12 Şubat 2025 | 19:07
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (12 Şubat)

Buna göre Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş payları (SKYMD) 13 Şubat tarihli işlemlerden 12 Mart tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle: 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SKYMD.E payları 13/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir.

 

 

 

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