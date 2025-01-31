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Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan karara ilişkin açıklama yapıldı.

31 Ocak 2025 | 20:02
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART) payları 3 Şubat tarihli işlemlerden (seans başından) 28 Şubat tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PKART.E payları 03/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir.
 

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Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
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