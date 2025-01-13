Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. payları 14 Ocak tarihli işlemlerden (seans başından) 13 Şubat tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

KAP'a yapılan açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RTALB.E payları 14/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

