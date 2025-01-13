Borsa İstanbul'da haftanın 2. günü 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var. İşte o şirketler:

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (BTCIM) / Yüzde 3000

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 3000) onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Ocak Salı, yani yarın.

Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimizin 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, %3000 (yüzde üç bin) oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, 5.580.000.000 (beş milyar beş yüz seksen milyon) Türk Lirası'na çıkarılması ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 tarih ve 2025-2 sayılı bülteninde onaylanmıştır. İlgili bedelsiz sermaye artışına ilişkin SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ve İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14.01.2025' tir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO) / Yüzde 572,99

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) SPK'dan Yüzde 572,99908 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yine yarın. Şirket, mevcut 80.980.793,82 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin %572,99 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, 545.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun onaylandığını duyurmuştu.

