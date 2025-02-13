Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bilgilendirme şöyle: "Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/02/2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır". Liste için tıklayın