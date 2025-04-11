Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DERHL.E (Derlüks Yatırım Holding A.Ş.) ve SONME.E (Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.) payları 14/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Açıklamaya göre emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor. Açıklamada "İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılabilen açığa satış işlemleri, SPK'nın 23/03/2025 tarihli kararı ile 24/03/2025 tarihinden 25/04/2025 tarihi seans sonuna kadar yasaklanmıştır.