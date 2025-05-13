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Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (13 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan karar duyuruldu.

13 Mayıs 2025 | 19:13
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2025 | 19:39
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (13 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEGYO.E (Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve TUREX.E (Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.) payları 14 Mayıs tarihli işlemlerden (seans başından) 13 Haziran tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Açıklama şu bilgiler de paylaşıldı:

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 18/04/2025 tarihli kararıyla 30/05/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.
 

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