Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (16 Nisan)

Borsa İstanbul'da yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA.E) ve Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO.E) payları 17/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Açıklamada Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.