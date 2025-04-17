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  • Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (16 Nisan)

Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (16 Nisan)

Borsa İstanbul'da bugün KAP'a Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan karar duyuruldu.

16 Nisan 2025 | 19:48
Son Güncellenme: 17 Nisan 2025 | 00:33
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (16 Nisan)

Borsa İstanbul'da yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA.E) ve Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO.E) payları 17/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Açıklamada Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.

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Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
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