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Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Selva Gıda Sanayi AŞ payları bir ay boyunca açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

22 Ocak 2025 | 00:08
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan dün (21 Ocak) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KZBGY.E ve SELVA.E payları 22/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir.
 

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