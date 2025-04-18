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Borsa İstanbul'dan 3 hissede kredili işlem tedbiri (18 Nisan)

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan karar duyuruldu.

18 Nisan 2025 | 19:32
Borsa İstanbul'dan 3 hissede kredili işlem tedbiri (18 Nisan)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre AVOD.E (A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş.), EKOS.E (Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.) ve LYDYE.E (Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.) payları 21/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılabilen açığa satış işlemleri, SPK'nın 23/03/2025 tarihli kararı ile 24/03/2025 tarihinden 25/04/2025 tarihi seans sonuna kadar yasaklanmıştır.

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Borsa İstanbul'dan 3 hissede kredili işlem tedbiri
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Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
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Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
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