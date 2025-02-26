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Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan dün akşam KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararlar duyuruldu.

26 Şubat 2025 | 09:45
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamalar şöyle:

  • DAGHL.E payları 26/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
  • ICUGS.E payları 26/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  • TDGYO.E payları 26/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
     
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Piyasalar 1 hafta içinde gelecek bu verilere odaklanacak
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (26 Şubat)
Tekfen Holding'den Rusya'daki davaya ilişkin açıklama
ASELSAN'dan bilanço değerlendirmesi ve 2030 hedefi
Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?
Borsa için 2 yorum
24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
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GERİ
İLERİ
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