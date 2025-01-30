Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı (30 Ocak)

3 HİSSEDE AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM TEDBİRİ

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre İnvestco Holding A.Ş., İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 31 Ocak'tan 27 Şubat tarihli (seans onu) işlemlere kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında INVES.E, IZFAS.E ve SUNTK.E payları 31/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

1 HİSSEDE EMİR PAKETİ TEDBİRİ

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bir diğer bildirimde göre Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ise 31 Ocak'tan 27 Şubat seans sonuna adar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TDGYO.E payları 31/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

