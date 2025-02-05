Borsa İstanbul'dan, konkordato açıklayan şirketle ilgili açıklama

Borsa İstanbul'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
Payları Ana Pazar'da işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket), konkordato talepli başvurusu sonucunda ilgili mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildiğine ilişkin 05/02/2025 tarihli özel durum açıklaması dikkat alınarak;
1) Şirket paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin (Yönerge) 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına,
2) Yönerge'nin 35. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, Şirket paylarının işlem sırasının 06/02/2025 tarihinde kapalı kalmasına, 07/02/2025 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılmasına,