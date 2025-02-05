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Borsa İstanbul'dan, konkordato açıklayan şirketle ilgili açıklama

Borsa İstanbul'dan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili payların yakın izleme pazarına alınması hakkında açıklama var.

05 Şubat 2025 | 23:15
Son Güncellenme: 06 Şubat 2025 | 00:14
Borsa İstanbul'dan, konkordato açıklayan şirketle ilgili açıklama

Borsa İstanbul'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Payları Ana Pazar'da işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket), konkordato talepli başvurusu sonucunda ilgili mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildiğine ilişkin 05/02/2025 tarihli özel durum açıklaması dikkat alınarak;    

1) Şirket paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin (Yönerge) 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına,
2)  Yönerge'nin 35. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, Şirket paylarının işlem sırasının 06/02/2025 tarihinde kapalı kalmasına, 07/02/2025 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılmasına,
 

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