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Borsa İstanbul Pay Piyasası tatil günleri (2025)

Borsa İstanbul pay piyasası 2025 yılı tatil tablosu şöyle:

23 Ocak 2025 | 19:19
Borsa İstanbul Pay Piyasası tatil günleri (2025)
Tatil Gününün AdıTarihİşlem BilgileriTakas Tarihleri
Ramazan Bayramı29 Mart 2025 Cumartesi (Arife-Yarım gün) 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi 1 Nisan 2025 Salı29 Mart 2025 Cumartesi 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı seans yapılmayacaktır.27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2025 Çarşamba23 Nisan 2025 Çarşamba seans yapılmayacaktır.21 Nisan 2025 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 24 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. 22 Nisan 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 25 Nisan 2025 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir.
Emek ve Dayanışma Günü1 Mayıs 2025 Perşembe1 Mayıs 2025 Perşembe seans yapılmayacaktır.29 Nisan 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2025 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. 30 Nisan 2025 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 5 Mayıs 2025 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecektir.
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2025 Pazartesi19 Mayıs 2025 Pazartesi seans yapılmayacaktır.15 Mayıs 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs 2025 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. 16 Mayıs 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 21 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir.
Kurban Bayramı5 Haziran 2025 Perşembe (Arife- Yarım Gün) 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar 9 Haziran 2025 Pazartesi5 Haziran 2025 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır. 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar ve 9 Haziran 2025 Pazartesi seans yapılmayacaktır.5 Haziran 2025 Perşembe takas yapılmayacaktır. 3 Haziran 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 10 Haziran 2025 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz 2025 Salı15 Temmuz 2025 Salı seans yapılmayacaktır.11 Temmuz 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2025 Çarşamba gerçekleşecektir. 14 Temmuz 2025 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2025 Perşembe gerçekleşecektir.
Zafer Bayramı30 Ağustos 2025 Cumartesi30 Ağustos 2025 Cumartesi seans yapılmayacaktır.30 Ağustos 2025 Cumartesi takas yapılmayacaktır.
Cumhuriyet Bayramı28 Ekim 2025 Salı (Yarım gün) 29 Ekim 2025 Çarşamba28 Ekim 2025 Salı yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2025 Çarşamba seans yapılmayacaktır.28 Ekim 2025 Salı takas yapılmayacaktır. 24 Ekim 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 30 Ekim 2025 Perşembe gerçekleşecektir. 27 Ekim 2025 Pazartesi ve 28 Ekim 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2025 Cuma tarihinde gerçekleşecektir.
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23 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsa İstanbul Pay Piyasası tatil günleri (2025)
Borsada 1 hissede yatırımcı bazında tedbir kararı
Bir hissede yatırım aracı bazında tedbir kararı
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
ASELSAN'dan 36,7 milyon avroluk sözleşme
Halka arz planlayan şirketin hedefinde yeni pazarlar var
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
GERİ
İLERİ
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