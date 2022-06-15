Borsa İstanbul Özel Pazar’daki 15. yatırım Bulls GSYO tarafından gerçekleştirildi. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, yenilenebilir enerji alanında daha önce hiç kullanılmamış olan, ortamdaki (hava, su, gaz, yağ) nem ve ısı değişiminden (gizli ve atık ısıdan) yüzde yüz yerli ve patentli teknolojisi ile enerji ve su üreten RePG Enerji’ye yatırım yaptı.

Gizli ısı ve atık-ısı kaynağını yenilenebilir enerji kaynağı gibi kullanan patentli enerji teknolojilerini kapsayan yüzde yüz yeni nesil “yenilenebilir enerji jeneratörü” RePG Enerji’nin 13 Haziran’daki gong törenine Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun ile Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sarıhan, Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kuruçayırlı, Genel Müdürü Ersoy Çoban, şirket ortağı Kemal Akkaya ve RePG Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karayağız ve RePG Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurucu Genel Müdürü Hasan Ayartürk katıldı.

Gong töreninde konuşan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sarıhan, 14 Temmuz 2021’de kurulan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın amacının yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek vermek olduğunu belirtti.

Bu amaçla kurumsal bir yapı kurduklarını belirten Cemal Sarıhan, yönetim kurulunda Commercial Bank Of Qatar’da yöneticilik yapmış, Alfardan Group içinde Stratejik İlişkiler Müdürü ve Alfardan Türkiye direktörü olan Atilla Kuruçayırlı, Merkezi Kayıt Kuruluşunda yönetici olarak görev yapmış Hüseyin Kaya, melek yatırımcılık konusunda uzun yıllar tecrübesi olan Aydın Öztunalı gibi alanında deneyimli isimlere yer verdiklerini söyledi.

Cemal Sarıhan, bu güçlü yönetim kadrosuna sermaye piyasaları ve girişim sermayesi yatırımları konusunda 25 yıllık bir tecrübeye sahip Kemal Akkaya ve insan kaynakları, kurum stratejileri konusunda uzman olan Neslihan Mumcu ‘yu ortak olarak kattıklarını ifade etti.

Kemal Akkaya’nın tecrübesinin şirkete büyük değer kattığını söyleyen Cemal Sarıhan yeni ortaklarla beraber Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın girişim sermayesi yatırımları alanındaki hedeflerini daha ileriye taşıyacağını belirtti.

Sarıhan, büyüme evresindeki erken aşama şirketlere, sahip oldukları kurumsal bilgi ve tecrübeler ile finansman, yönetim ve yapılandırma desteği sunarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline gelmelerinin hedeflendiğini vurguladı.

Ülkemizin en önemli ithalat kaleminin enerji olduğunun altını çizen Cemal Sarıhan konuşmasına şöyle devam etti:

“Enerji sektörünün ülkelerin kalkınma politikaları içinde hayati önem taşıyan stratejik bir alan olduğunu biliyoruz. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak ‘sürdürülebilirlik’ yatırım politikalarımızda en önemli hususlardan biri. Geleceğin yeşil enerji ekseninde şekillendiğinin de bilincindeyiz. Sürdürülebilir bir dünya için yeni nesil yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlere yatırım yapmak önceliğimiz. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanması gerekiyor. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji kaynakları ve atık ısı kaynakları ile güçlü, sürekli ve kesintisiz enerji üreten RePG Enerji’yi yatırım portföyümüze dahil ettiğimiz için mutluyuz. Yeni nesil enerji teknolojilerine ve inovatif girişimlere yatırım yapmak üzere fırsatları yakından takip ediyoruz.”