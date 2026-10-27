Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brisa, 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Yılın 9 ayında satış hacmindeki artış, katma değerli ürünlerin satışlar içindeki olumlu etkisi, verimlilik odağı ve disiplinli bilanço yönetimiyle finansal performansını artıran şirket, iç pazarda pazarın üzerinde büyüyerek, tüm ana segmentlerde pazar payını artırdı. Brisa, yüksek katma değerli segment odağıyla segmetinde pazarın iki katı büyüme kaydetti.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 5,9 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı ise yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Brisa, geçen yılın aynı dönemine göre, net zarardan 806,7 milyon lira net kara geçti.

"18 ülkede pazar payı kazandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Brisa Üst Yöneticisi (CEO) Vecih Yılmaz, 9 aylık dönemde güçlü müşteri odakları, verimli kapasite kullanımları, odaklı kanal stratejileri, disiplinli maliyet ve bilanço yönetimleriyle hem pazar güçlerini artırdıklarını hem de karlılıklarını iyileştirdiklerini belirtti.

Yılmaz, "Güçlü marka ve ürün portföyümüz, yaygın bayi ağımız ve müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde tüm ana segmentlerde pazar payımızı artırdık. Özellikle yüksek katma değerli ürünlerde pazarın üzerinde büyüyerek, stratejik odağımızın karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.

Lassa markalarıyla da Doğu ve Orta Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlarda güçlü performans gösterdiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa ve Avrupa dışındaki pazarlarda büyümemizi sürdürürken, toplam 18 ülkede pazar payı kazandık. Gelecekteki büyümemizi destekleyecek alanlarda da önemli adımlar attık. AR-GE yatırımlarımız sayesinde 'AR-GE 500' araştırmasında sektör liderliğimizi korurken, Lassa Revola'nın Auto Bild'in bağımsız performans testlerinde elde ettiği başarılı sonuçlar, ürün geliştirme yetkinliğimizi bir kez daha ortaya koydu. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında attığımız adımlarla uzun vadeli rekabet gücümüzü desteklemeyi sürdürdük. Dijital Dönüşüm Merkezi ünvanımız, dijitalleşme alanındaki yetkinliklerimizin önemli bir göstergesi olurken, sürdürülebilirlik tarafında kaydettiğimiz ilerlemeler sonucunda ETS kapsamında karbon yükümlülüğünden istisna tutulduk."

Yılmaz, ilerleyen dönemde de kullanıcılarına değer yaratan ürün ve hizmetler geliştirmeye, verimliliklerini artırmaya ve hem iç pazarda hem uluslararası pazarda büyümelerini sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.