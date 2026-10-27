Robot zabıta iş başında: Esnafı denetliyor, fiyatları kontrol ediyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde zabıta ekiplerinin esnaf denetimlerine yapay zeka destekli insansı robot da katılıyor. Belediye tarafından alınan "MEGA" adlı robot, çarşıdaki denetimlerde ekiplere yardımcı oluyor.
1 Etiketleri tarıyor, kasa fiyatlarıyla karşılaştırıyor
Çarşı Melikgazi'de zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetimde esnafın hatrını soran MEGA, yapay zeka destekli donanımıyla reyonlardaki etiketleri tarayarak ürün fiyatlarını kasa fiyatlarıyla karşılaştırıyor.
2 Sesli olarak teşekkür ediyor
Ürünlerin raf ömürleri ve hijyen standartları hakkında bilgilendirmede bulunabilen MEGA, tespitlerini anlık olarak ilgili birimlere aktarıyor.
Kurallara riayet eden işletmecilere sesli olarak teşekkür eden insansı robot, eksikleri bulunan esnafı ise mevzuat konusunda bilgilendiriyor.
3 "Robotlar gelecekte birçok alanda kullanılabilecek"
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gelişen teknolojiye ülke, şehir ve ilçe olarak uyum sağlamaya çalıştıklarını, robotların gelecekte güvenlikten afete, temizlikten bilgilendirmeye kadar birçok alanda kullanılabileceğini söyledi.
4 "Günlük yaşamda daha fazla yer almaya başladılar"
Teknolojinin gelişmesiyle robotların günlük yaşamda daha fazla yer almaya başladığını belirten Palancıoğlu, farklı ülkelerde polis, emniyet ve askerlik hizmetlerinde kullanılan robotların, yerel yönetimlerin çalışmalarında da görev alabileceğini dile getirdi.
5 "Esnafımız tarafından memnuniyetle karşılandı"
Palancıoğlu, MEGA'nın Çarşı Melikgazi'de zabıta ekiplerine eşlik ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek için robotumuzu farklı alanlarda kullanıyoruz. Bugün de burada zabıta olarak Çarşı Melikgazi'de denetimler yapıyor, vatandaşları bilgilendiriyor. Aynı zamanda onların yüzlerini güldürüyor, motivasyon veriyor.
Almış olduğumuz robot her geçen gün yeni bir görevle vatandaşlarımızla iç içe hizmetlerde kullanılan bir hale gelmiş durumda. Teknolojiyi hakikaten iyi yönde kullanırsanız o zaman çok farklı faydaları ortaya çıkabiliyor. Böyle robot bir zabıtayla karşılaşmaları, buranın düzenini sağlaması açısından önerilerde bulunması, uyarılarda bulunması esnafımız tarafından da memnuniyetle karşılandı."
6 Önceden eğitilmesi gerekiyor
Yapay zeka destekli robotların belirli görevleri yerine getirebilmesi için önceden eğitilmesi gerektiğini belirten Palancıoğlu, belediyenin AR-GE ve bilgi işlem birimlerindeki personelin robot üzerinde çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
Bu kapsamda liseler ve teknoloji atölyeleri aracılığıyla gençlerin teknoloji alanında yetiştirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, Göktürk Melikgazi gibi projelerle gençlerin insansız hava araçları ve robotik sistemler geliştirebilecek seviyeye ulaşmalarını amaçladıklarını kaydetti.
7 "Saçımıza, sakalımıza karışıyor"
Manav Ahmet Murt da MEGA'nın çarşıya hareketlilik kazandırdığını ve esnafla güzel bir diyalog kurduğunu söyledi.
MEGA'nın zabıta olarak görev yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Murt, "MEGA çarşıya geldiğinden beri bayağı bir değişiklik oldu. Bizi teftiş ediyor, saçımıza, sakalımıza karışıyor.
Etiketi olmayan ürünlerin etiketini takmamızı söylüyor. Bu beni güldürüyor, yakalıyor bizi. Müşterilerin çok hoşuna gidiyor, onunla sohbet ediyorlar. Mesela bir şey ikram etmek istediklerinde MEGA sadece yağ kullandığını, yiyip içemeyeceğini söylüyor. Bu da bizi güldürüyor." ded
8 Çocuklar da robotla ilgileniyor
Manav Mahmut Özgöncü ise MEGA'nın gelmesiyle çarşıda hareketlilik yaşandığını söyledi.
Çocukların robotla ilgilendiğini ve ailelerinin de rahatça alışveriş yaptığını anlatan Özgöncü, müşterilerin MEGA'yı görünce mutlu olduğunu belirtti.
9 "Muz ikram ettim, 'Şekerim var yiyemem.' dedi"
Özgöncü, robotun tezgahtaki ürünleri kontrol ettiğini kaydederek, "Benimle ilgilendi, tezgahtaki nar ve mandalinalara baktı. 'Çok güzel ürünleriniz var.' dedi. Ürünlerimizin kaliteli olduğuna memnun oldu. Muz ikram ettim, 'Şekerim var yiyemem.' dedi." ifadelerini kullandı.