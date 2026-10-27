KKTC’de gayrimenkul yatırımının gözde rotaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), son yıllarda turizmden eğitime uzanan farklı talep dinamiklerinin etkisiyle gayrimenkul yatırımında öne çıkan pazarlardan biri haline geliyor. İngiliz sterlini üzerinden gerçekleşen alım-satım ve kiralama işlemleri, yatırımcı açısından döviz bazlı gelir imkânı yaratırken, yeni projelerde sunulan esnek ödeme seçenekleri ve profesyonel mülk yönetimi modelleri de pazarı destekliyor.

Ekonomist’in 27 Eylül - 10 Ekim 2026 tarihli sayısından

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, KKTC gayrimenkul pazarının uzun ve kısa dönem kiralama, ikincil konut, öğrenci konutu ve gelişen bölgelerde değer artışı odaklı yatırımlarla çeşitlendiğine dikkat çekiyor. Maya’ya göre pazardaki hareketlilik yatırım amacına bağlı olarak İskele, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt olmak üzere dört temel bölgede yoğunlaşıyor.

Makbule Yönel Maya / TSKB

Yatırım haritası değişiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gayrimenkul sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme döneminden geçtiğini anlatan EVA Gayrimenkul Değerleme Proje Değerleme ve Danışmanlık Departmanı Kıdemli Müdürü Evren Tüfekçi ise satın alma fiyatının yanı sıra mülkiyet yapısı, kira getirisi ve ikinci el likiditesinin de dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Yeni konut yatırımlarının yoğunlaştığı İskele ve Long Beach hattı pazarın en hareketli bölgeleri arasında yer aldığını, Girne ve çevresinin ise daha yerleşik piyasa yapısıyla yatırımcıların ilgisini koruduğunu anlatan Tüfekçi, Gazimağusa’da da üniversite öğrencilerinin kiralık konut pazarını desteklediğini, Lefkoşa’da çalışan nüfus, öğrenciler ve yerel kiracıların talebin temelini oluşturduğunu kaydediyor.

Ancak pazardaki hızlı büyüme yatırımcı açısından yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Aynı bölgelerde birbirine benzeyen çok sayıda projenin satışa çıkması, yatırım kararında yalnızca satın alma fiyatına bakılmasını yetersiz hale getiriyor. Evren Tüfekçi’ye göre yatırım kararında lokasyon, projenin niteliği, geliştiricinin geçmişi, tapu ve mülkiyet yapısı, kira getirisi ve gayrimenkulün gerektiğinde ne kadar kolay satılabileceği belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Evren Tüfekçi / Eva Gayrimenkul

İskele'de m2 fiyatları 2 bin sterlin çıkıyor

KKTC’de gayrimenkul açısından son dönemin dikkat çeken yatırım bölgelerinin başında İskele geliyor. Yüksek katlı rezidanslar, sosyal tesislere sahip projeler ve resort konseptli yapılar bölgenin çehresini değiştiriyor. Denize yakınlık, turizm potansiyeli, yeni yaşam alanlarının gelişmesi ve yabancı alıcıların ilgisi bölgeyi yatırım açısından öne çıkarıyor. Özellikle Long Beach aksında geliştirilen karma konseptli projeler; geniş peyzaj alanları, özel plajlar, havuz kompleksleri ve profesyonel mülk yönetimi hizmetleriyle yabancı yatırımcılardan talep görüyor.

Bölgede yeni projelerde birim satış fiyatlarının ortalama metrekaresi 2 bin-3 bin sterlin seviyesinde olduğunu belirten Makbule Yönel Maya, yüksek yaz turizmi potansiyelinin günlük ve haftalık kiralama modellerini desteklediğini ifade ediyor. Bu yapı geri dönüş sürelerine de yansıyor. İskele’de gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş süresi yaklaşık 10-12 yıl seviyesinde seyrediyor.

Girne üst segment pazarıyla ayrışıyor

Girne ve çevresinde ise daha oturmuş bir gayrimenkul piyasası bulunuyor. Turizm, üniversiteler, hizmet sektörü ve yabancı yerleşimi konut talebini destekliyor. Çatalköy ve Ozanköy gibi bölgeler de Girne’nin yeni gelişim alanları olarak öne çıkarken, merkezden uzaklaştıkça farklı fiyat ve ürün seçenekleri ortaya çıkıyor. Yerleşik yaşam altyapısı, gayrimenkulün hem oturum hem de kiralama açısından daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasına olanak sağlıyor. Turizm, ikincil konut ve yıl boyunca yaşam amaçlı talebin kesiştiği Girne ise üst segment konut pazarıyla ayrışıyor. Girne Merkez’de arsa stokunun kısıtlı olması, Esentepe-Çatalca hattındaki nitelikli villa ve rezidans projelerine ilgiyi artırıyor. Golf sahalarına yakınlık ve deniz manzarası da özellikle Avrupalı yerleşik alıcıların talebinde etkili oluyor.

Girne’de yeni projelerde metrekare satış fiyatları ortalaması, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya’nın verdiği bilgiye göre bin 500-2 bin 500 sterlin arasında değişirken, tatil köyü niteliğindeki premium projelerde rakam metrekaresi 2 bin 500-3 bin 500 sterlin seviyesine kadar çıkıyor. Bölgedeki projelerde geri dönüş süreleri ise yaklaşık 12-14 yıl arasında bulunuyor.

Gazimağusa'da talebi belirleyici

Gazimağusa’da gayrimenkul piyasasının temel dinamiğini ise üniversite kaynaklı talep oluşturuyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin öğrenci ve akademik kadrosu, bölgede 12 aya yayılan uzun dönemli kiralama pazarını destekliyor. Bu nedenle İskele ve Girne’den farklı olarak 1+1 ve 2+1 dairelerin ağırlık kazandığı görülüyor. Sezonluk dalgalanmalardan daha az etkilenen uzun dönem kiralama yapısı, düzenli kira getirisi arayan yatırımcıları bölgeye yönlendiriyor. Yeni projelerde metrekare satış fiyatları ortalama 2 bin-2 bin 500 sterlin seviyesinde bulunurken, geri dönüş süreleri yaklaşık 12-14 yıl arasında seyrediyor.

Güzelyurt uzun vadeli potansiyel sunuyor

Güzelyurt ise diğer üç bölgeye kıyasla daha erken aşamadaki yatırım potansiyeliyle dikkat çekiyor. Wellness ve sağlık konseptli yatırımların yanı sıra yüksek arsa arzı bölgeyi yatırımcılar açısından cazip hale getiriyor. ODTÜ KKTC Kampüsü’nün bölgede bulunması öğrenci ve akademisyen kaynaklı konut talebini desteklerken, karma konseptli markalı projeler de Güzelyurt’un uzun vadeli gelişim potansiyelini artırıyor. Ada’nın doğusuna göre daha erişilebilir fiyatlara sahip olması da Güzelyurt’u erken aşamada yatırım yapmak isteyenler açısından alternatif bir bölge haline getiriyor.

Geri dönüş süresi 10-14 yıl

KKTC gayrimenkul pazarının yatırımcı açısından en önemli özelliklerinden birinin işlemlerin ağırlıklı olarak İngiliz sterlini üzerinden gerçekleştirilmesi olduğunu söyleyen TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Bu yapı, özellikle enflasyonist dönemlerde yatırımcılara kur bazlı getiri imkânı sağlıyor. Projelerde geri dönüş sürelerinin yaklaşık 10-14 yıl arasında değişmesi ve lansman dönemlerinde sağlanan esnek ödeme koşulları da talebi destekleyen faktörler arasında yer alıyor. Nitelikli projelerde yaygınlaşan profesyonel mülk yönetimi hizmetleri ise yatırımcının gayrimenkulünü uzun ya da kısa dönemli kiralayarak yıl boyunca gelir elde edebilmesine olanak sağlıyor” diye konuşuyor.

Ünal Memiç / Spoint Construction Yönetim Kurulu Başkanı

“Spoint VivaMore sürdürülebilir yaşam deneyimi sunuyor”

Gayrimenkul yatırımlarında beklentiler değişiyor. Bugünün yatırımcısı, konut alırken; düzenli gelir üreten, profesyonel şekilde yönetilen ve uzun vadede değerini koruyan projeleri tercih ediyor. Döviz bazlı kira potansiyeli, uluslararası yatırımcı ilgisi ve gelişen yaşam altyapısıyla Kuzey Kıbrıs da bu yeni yatırım anlayışının öne çıkan merkezlerinden biri oluyor. SPOINT Construction tarafından Yeni İskele’de temeli atılan Spoint Vivamore, tam da bu değişen beklentilere yanıt veriyor. Toplam da 73 bin metrekarelik inşaat alanında yükselen, bin 159 konut ve 10 ticari alandan oluşan proje; mimari yaklaşımı, sosyal yaşam alanları ve profesyonel işletme modeliyle yatırımı uzun vadeli bir yaşam değerine dönüştürüyor.

Konfor öne çıkıyor Spoint VivaMore’u benzer projelerden ayıran en önemli özelliği satın alma sürecinin teslimle sona ermemesi. Profesyonel site yönetimi, mülk ve kiralama yönetimi, dijital yönetim altyapısı ve yaşamı destekleyen hizmet modeliyle yatırımcının mülkünü uzun yıllar boyunca değerini koruyacak şekilde yönetilen bir sistem kurguluyoruz. Böylece yatırımcı, sadece bir gayrimenkule değil; planlanmış, profesyonel şekilde yönetilen ve sürdürülebilir bir yaşam ekosistemine yatırım yapıyor. Özel havuzlu konut seçenekleri, geniş peyzaj alanları, VivaMore Garden konsepti, Beach Club, sosyal yaşam alanları, concierge hizmetleri ve akıllı yaşam altyapısıyla konforu günlük hayatın doğal bir parçası haline getiriyoruz. Estetik, fonksiyonellik ve yüksek mühendislik anlayışını bir araya getirirken, her detayı uzun vadeli yaşam kalitesini gözeterek tasarlıyoruz.

Döviz bazlı getiri Döviz bazlı kira modeli, profesyonel mülk yönetimi ve yıl geneline yayılan uluslararası talep sayesinde Spoint VivaMore, yatırımcısına düzenli gelir potansiyeli sunarken uzun vadeli değer artışı hedefliyor. Tam eşyalı daireler için geliştirdiğimiz kiralama modeli ve dijital takip altyapısı, yatırım sürecinin operasyonel yükünü önemli ölçüde azaltıyor. Akdeniz’in yükselen yaşam ve yatırım merkezlerinden biri haline gelen İskele bölgesi de güçlü turizm hareketliliği, gelişen altyapısı, uluslararası oturumcu profili ve dört mevsime yayılan yaşam dinamikleriyle bu potansiyeli destekliyor. Bölgenin yükselen cazibesi, Spoint VivaMore’un yatırım ve yaşam değerini daha da güçlendiriyor. ‘Kıbrıs için daha fazlası’ yaklaşımıyla geliştirdiğimiz Spoint VivaMore’da, yüksek mühendislik anlayışını, profesyonel yaşam yönetimini ve sürdürülebilir yatırım modelini bir araya getirerek, yatırımcıların bugünkü beklentilerine olduğu kadar gelecekteki ihtiyaçlarına da yanıt veren bir yaşam ekosistemi sunuyoruz.

“Tapu geçmişi iyi incelenmeli”

KKTC gayrimenkul piyasasında yatırım kararının en kritik başlıklarından birini mülkiyet yapısının oluşturduğunu anlatan EVA Gayrimenkul Değerleme Proje Değerleme ve Danışmanlık Departmanı Kıdemli Müdürü Evren Tüfekçi, Kıbrıs’ın tarihsel ve siyasi geçmişi nedeniyle taşınmazın tapu niteliğinin, mülkiyet geçmişinin ve üzerindeki hakların ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Tüfekçi “Taşınmaz Mal Komisyonu verilerine göre 18 Eylül 2026 itibarıyla Komisyona 8 bin 782 başvuru yapılırken, bunların 3 bin 756’sı sonuçlandırıldı. Komisyonun karara bağladığı tazminat tutarı ise 768 milyon 469 bin 23 Sterlin seviyesinde bulunuyor” diyor.

Mülkiyet yapısına dikkat

Pazardaki fırsatların yanında yatırımcıların dikkate alması gereken riskler de bulunuyor. Yabancı ülke vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mülk ediniminde Bakanlar Kurulu iznine ihtiyaç duyulması bunların başında geliyor. Satış sözleşmesi Tapu Dairesi’ne iletilse bile koçan devrinin zaman alabilmesi de yatırım sürecinde dikkate alınması gereken unsurlardan biri. Uluslararası bankacılık entegrasyonunun sınırlı olması nedeniyle konut kredisi kullanımındaki kısıtlar, yatırımcıları özkaynak veya geliştirici üzerinden finansman modellerine yöneltebiliyor. Bunun yanında KKTC’deki mülkiyet yapısının hukuki statüsü de yatırım kararlarında önem taşıyor. 1974 öncesi Türk ve İngiliz koçanlı tapular ile eşdeğer tapular arasındaki farklılıklar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 1974 öncesi Rum mülklerine ilişkin yaklaşımı, pazarın uluslararası algısını etkileyen başlıklar arasında yer alıyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya’ya göre KKTC; döviz bazlı kira geliri, görece kısa amortisman süreleri ve turizm ile eğitim eksenli kiralama potansiyeli birlikte değerlendirildiğinde gayrimenkul yatırımcıları için önemli bir alternatif oluşturuyor.