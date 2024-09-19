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Borsa şirketlerinden en son haberler (19 Eylül)

PhillipCapital'in bugün saat 08.30'a kadar KAP'a gelen bildirimlerden derlediği haber şöyle:

19 Eylül 2024 | 09:27
Son Güncellenme: 19 Eylül 2024 | 09:28
Borsa şirketlerinden en son haberler (19 Eylül)

Tedbir Kararları
1. PKENT payına VBTS kapsamında 18/10/2024 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.

Hak Kullanımları
CEOEM, KAYSE, KUVVA genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
IMASM sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.

KAP Haberleri

KOCMT, 2Ç24 döneminde 58,3 milyon TL net kâr elde etti. Geçen sene aynı dönemde 349 milyon TL zarar açıklamıştı.
TTKOM, 2Ç24 döneminde 1,4 milyar TL net kâr elde etti. Geçen sene aynı dönemde 3,6 milyar TL zarar açıklamıştı.
IMASM, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %73,5 düşüşle 17,6 milyon TL zarar açıkladı.
VKGYO, 2Ç24 döneminde 2,6 milyar TL net kâr elde etti. Geçen sene aynı dönemde 1 milyar TL zarar açıklamıştı.
MEDTR, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %79,5 düşüşle 27 milyon TL net kâr elde etti.
TNZTP, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %691 artışla 983 milyon TL net kâr elde etti
PNLSN, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %76 düşüşle 23 milyon TL net kâr elde etti.

Diğer Bildirimler

BIENY, faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve pay fiyatının istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak amacıyla pay geri alım programı açıkladı. Geri alım programının azami 1 yıl devam ettirilmesi ve azami pay sayısının, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %1,11'ine karşılık gelen 4.000.000 adet (4.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine karar verdi.
DOBUR, toplam % 76,30 oranındaki payın toplamda 9.564.023,00 USD bedel ile satışı kapsamındaki pay devirleri tamamlandı.
DOHOL, %38,22 DOBUR payını 4,79 milyon USD bedelle sattı.
EFORC, bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Efor Gübre Madencilik San. Tic. A.Ş. ABD'de faaliyet gösteren bir firma ile 50.000 ton Amerikan Petrokoku alımı anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, Arnavutluk'ta faaliyet gösteren bir firma ile satın alınan bu ürünün bir kısmını kapsayan 2.260.000 USD bedelli Amerikan Petrokoku satış sözleşmesi imzalandı.
GLCVY, Akbank T.A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 5 portföyden toplamda 683,44 milyon TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı.
GLCVY, Garanti Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 4 portföyden 986,75 milyon TL anapara büyüklüğündeki 3 bireysel portföyün ihalesini kazandığını duyurmuştu. Bu kapsamda ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri tamamlandı.

KRVGD, 2,2800 - 2,3100 TL fiyat aralığından (ortalama 2,2950 TL) 200.000 adet pay geri alındı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 18.966.022 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,88)
MEDTR, kâr payı avansı dağıtmama kararı aldı.
SRVGY, yönetim kurulunda gayrimenkullerin Arsa Sahipleri ile Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında Düzenleme Şeklinde Kat (İnşaat) Karşılığı Gayrimenkul Vaadi Sözleşmesinin devir alınmasına ve sözleşmenin tarafları olan arsa sahipleri ve Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine bağımsız bölümlerden %45 pay verilmesine karar verildi.
VERUS, 301,25 TL - 305,50 TL fiyat aralığından 5.725 adet pay geri alındı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 3.191.575 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %4,5594)

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