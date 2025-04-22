Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi

Borsa İstanbul'da bugünkü (22 Nisan) işlemlerin takası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili olması nedeniyle cuma günü yapılacak. Pay Piyasasında 21 Nisan Pazartesi tarihli işlemlerin takası 24 Nisan Perşembe, 22 Nisan Salı tarihli işlemlerin takası ise 25 Nisan Cuma tarihinde gerçekleştirilecek. Öte yandan, 23 Nisan'da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.
BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA TAKVİMİ
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2025, Çarşamba
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|29 Mart 2025, Cumartesi
|Ramazan Bayramı Arefesi
|Kapalı
|30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2025, Çarşamba
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2025, Perşembe
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2025, Pazartesi
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|5 Haziran 2025, Perşembe
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2025, Salı
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2025, Cumartesi
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2025, Salı
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2025, Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı