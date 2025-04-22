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Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'un tatil takvimi merak edilenler arasında. Peki, Borsa yarın kapalı mı, çalışma takvimi nasıl? Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

22 Nisan 2025 | 15:33
Son Güncellenme: 22 Nisan 2025 | 15:59
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi

Borsa İstanbul'da bugünkü (22 Nisan) işlemlerin takası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili olması nedeniyle cuma günü yapılacak. Pay Piyasasında 21 Nisan Pazartesi tarihli işlemlerin takası 24 Nisan Perşembe, 22 Nisan Salı tarihli işlemlerin takası ise 25 Nisan Cuma tarihinde gerçekleştirilecek. Öte yandan, 23 Nisan'da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA TAKVİMİ

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2025, ÇarşambaYeni Yıl TatiliKapalı
29 Mart 2025, CumartesiRamazan Bayramı ArefesiKapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-SalıRamazan BayramıKapalı
23 Nisan 2025, ÇarşambaUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2025, PerşembeEmek ve Dayanışma GünüKapalı
19 Mayıs 2025, PazartesiAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
5 Haziran 2025, PerşembeKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-PazartesiKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2025, SalıDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2025, CumartesiZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2025, SalıCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, ÇarşambaCumhuriyet BayramıKapalı
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Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
GERİ
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