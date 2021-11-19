Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kazanarak, 1.737,33 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Gün boyunca dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,43 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,18 ile ulaştırma oldu.

YÜKSELİŞİNİ 6. HAFTAYA TAŞIDI

Hafta genelinde dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,03 değer kazandı. Böylece haftalık bazda yükseliş serisini üst üste 6. haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, 1.737,33 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kırdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 1,95 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,93 puan ve yüzde 0,52 düşüşle 1.897,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66’sı prim yaptı, 32’si geriledi.

Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, gelecek haftanın gündeminde ABD ve Almanya’da büyüme ile dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası’nın toplantı tutanaklarının da takip edileceğini kaydetti.

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri nedeniyle, beklentiler üzerinde etkili olacak veri ve açıklamaların yanı sıra ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin de yatırımcıların radarında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.760 puanın direnç, 1.700 ve 1.670 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.861,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,15 yükselişle 666 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,0189 lira, satışta 11,0631 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 10,6888 lira, satışta 10,7316 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,61’den, bileşik getirisi de yüzde 18,39’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1308, sterlin/dolar paritesi 1,3452, dolar/yen paritesi de 113,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,45 gerileyerek 78,49 dolardan işlem görüyor.