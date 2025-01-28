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Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (28 Ocak)

Borsa İstanbul'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında alınan karar duyuruldu.

28 Ocak 2025 | 19:53
Son Güncellenme: 28 Ocak 2025 | 20:17
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (28 Ocak)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a yapılan açıklamaya göre Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) ve Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) payları 29 Ocak tarihli işlemlerden (seans başından) 27 Şubat tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RAYSG.E ve TUREX.E payları 29/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir.
 

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27 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
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