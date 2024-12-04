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Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu (4 Aralık)

Borsa İstanbul'da bugün 2 şirket (şu ana kadar) bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında KAP'a bildirimde bulundu. İşte o şirketler:

04 Aralık 2024 | 16:57
Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu (4 Aralık)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (NIBAS) - Yüzde 500

Şirketten bugün (4 Aralık) KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, %500 oranında 270.000.000 TL artırılarak 54.000.000 TL'den 324.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 04 Aralık 2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur" denildi.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ARSAN) - Yüzde 976,06053

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 21.11.2024 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.12.2024 tarihinde başvuru gerçekleştirilmiştir" denildi.

 

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Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz tarihi belli oldu
Pasifik GYO (PSGYO) temettü tarihi belli oldu
ABD'de Güney Kore borsa yatırım fonları düşüşte
3 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
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GERİ
İLERİ
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