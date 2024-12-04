Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket (5 Aralık)

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (EUREN) - Yüzde 176,31578

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi verilmişti: Şirketimizin 7.500.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, 760.000.000 TL. Ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %176,31578 oranında artırılarak 2.100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 1.340.000.000 TL. tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve bununla ilgili olarak Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.11.2024 tarih ve 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.12.2024'tür.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. (OYAKC) - Yüzde 290

Şirketten KAP'a şu bilgilendirme yapılmıştı: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.246.578.406 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %290 oranında artırılarak 4.861.655.783 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 3.615.077.377 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve bununla ilgili olarak Esas Sözleşme'nin 7. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup, 28.11.2024 tarih ve 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. İlgili bedelsiz sermaye artışına ilişkin SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ve İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.12.2024' tür.