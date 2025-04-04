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Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)

Borsa İstanbul'da dün Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 3 hisse ilgili alınan tedbir kararları şöyle:

04 Nisan 2025 | 08:31
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

EGEPO.E payları 04/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SUNTK.E paylarında 04/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVGYO.E payları 04/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

 

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Piyasalar endişeli: Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Borsada bugün temettü açıklayan 7 şirket
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (3 Nisan)
Tüpraş temettü ödeme tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
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İLERİ
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