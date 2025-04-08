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Borsada 4 hissede tedbir kararı

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararlar şöyle:

07 Nisan 2025 | 19:21
Son Güncellenme: 07 Nisan 2025 | 19:21
Borsada 4 hissede tedbir kararı
  • DERHL.E paylarında 08/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
  • ETILR.E, RUZYE.E ve SKTAS.E payları 08/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılabilen açığa satış işlemleri, SPK'nın 23/03/2025 tarihli kararı ile 24/03/2025 tarihinden 25/04/2025 tarihi seans sonuna kadar yasaklanmıştır

 

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Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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