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Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,88 kayıpla tamamladı. Haftanın en çok yükselen, en çok değer kaybeden ve en değerli şirketleri şöyle...

14 Eylül 2024 | 12:14
Son Güncellenme: 14 Eylül 2024 | 13:30
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,57 değer kaybederek 10.813,17 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,07 düşüşle 9.601,34 puan, Sanayi Endeksi 0,46 azalışla 13.122,02 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 12.927,46 puan oldu.

Borusan Boru Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,51 ile Borusan Boru Sanayi oldu.

Borusan Boru Sanayi’yi, yüzde 8,79 ile Şekerbank, yüzde 7,92 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.

En çok kaybeden Şok Marketler 

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,18 ile Şok Marketler, yüzde 10,45 ile CW Enerji ve yüzde 9,42 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.

En değerli 3 şirket 

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 466 milyar 200 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 289 milyon lirayla Koç Holding ve 403 milyar 305 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

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