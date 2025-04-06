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Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket

Borsa İstanbul’da 7-11 Nisan 2025 haftası 28 şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. İşte bu hafta genel kurulu olan şirketler

06 Nisan 2025 | 14:50
Son Güncellenme: 06 Nisan 2025 | 14:52
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket

📅 7 Nisan 2025 Pazartesi

Şirket AdıKodu (Varsayılan)
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ALCAR
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.GRNYO
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TES. SAN. VE TİC. A.Ş.SAFKR

📅 8 Nisan 2025 Salı

Şirket AdıKodu (Varsayılan)
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ALKA
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BMSTL
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.CCOLA
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.NTGAZ
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.SODSN

📅 9 Nisan 2025 Çarşamba

Şirket AdıKodu (Varsayılan)
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ALGYO
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.ESCAR
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.FONET
KIRAÇ GALVANİZ TELEKOM METAL MAK. İNŞ. ELK. SAN. VE TİC. A.Ş.KGRTEK (?)
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.TATGD
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.TUKAS
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.UMPAS

📅 10 Nisan 2025 Perşembe

Şirket AdıKodu (Varsayılan)
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.AKENR
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.ALKIM
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.FRIGO
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.GEZIN
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (1)RYGYO
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (2)RYGYO
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (1)RYSAS
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (2)RYSAS
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (3)RYSAS
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.SUWEN
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.VAKKO

📅 11 Nisan 2025 Cuma

Şirket AdıKodu (Varsayılan)
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.DOHOL
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.GSRAY
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.GLRMK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.INFO
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YONGA
0
  • ALTIN GRAM - TL 3710,38 -2,32%
  • ALTIN ONS 3037,42 -2,46%
  • BIST 100 9379,83 -1,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,999 0,643%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42305 0,95238%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,5 0,5021%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,9947 0,1434%
  • EURO/DOLAR 1,0964 -0,8196%
  • EURO/TURK LIRASI 41,6192 -0,749%
  • STERLIN/DOLAR 1,29013 -1,51868%
Borsa Haberleri
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