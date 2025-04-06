Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
Borsa İstanbul’da 7-11 Nisan 2025 haftası 28 şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. İşte bu hafta genel kurulu olan şirketler
06 Nisan 2025 | 14:50
Son Güncellenme: 06 Nisan 2025 | 14:52
📅 7 Nisan 2025 Pazartesi
|Şirket Adı
|Kodu (Varsayılan)
|ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|ALCAR
|GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
|GRNYO
|SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TES. SAN. VE TİC. A.Ş.
|SAFKR
📅 8 Nisan 2025 Salı
|Şirket Adı
|Kodu (Varsayılan)
|ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|ALKA
|BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|BMSTL
|COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
|CCOLA
|NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|NTGAZ
|SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
|SODSN
📅 9 Nisan 2025 Çarşamba
|Şirket Adı
|Kodu (Varsayılan)
|ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
|ALGYO
|ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.
|ESCAR
|FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
|FONET
|KIRAÇ GALVANİZ TELEKOM METAL MAK. İNŞ. ELK. SAN. VE TİC. A.Ş.
|KGRTEK (?)
|TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
|TATGD
|TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|TUKAS
|UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
|UMPAS
📅 10 Nisan 2025 Perşembe
|Şirket Adı
|Kodu (Varsayılan)
|AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
|AKENR
|ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
|ALKIM
|FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|FRIGO
|GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
|GEZIN
|REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (1)
|RYGYO
|REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (2)
|RYGYO
|REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (1)
|RYSAS
|REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (2)
|RYSAS
|REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (3)
|RYSAS
|SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.
|SUWEN
|VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.
|VAKKO
📅 11 Nisan 2025 Cuma
|Şirket Adı
|Kodu (Varsayılan)
|DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
|DOHOL
|GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
|GSRAY
|GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.
|GLRMK
|İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|INFO
|YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|YONGA