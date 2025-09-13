Borsada bu hafta yeni iş ilişkisi duyuran 13 şirket (8-12 Eylül)

Borsada bu hafta KAP'a yeni iş ilişkisi açıklaması yapan şirketler alfabetik olarak şöyle:
1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Açıklama şöyle:
ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1.650.000.000,-. Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
2 BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BURVA)
Şirketten bu hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtdışındaki bir müşterimiz arasında 1.042.446,20 USD tutarlı, Ocak 2026 tarihine kadar teslim edilecek Vanaların temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.
Şirketimiz ile yurtdışındaki bir müşterimiz arasında 470.000,00 USD tutarlı, Ocak 2026 tarihinde teslim edilecek Vanaların temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.
3 ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CGCAM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinden 62.891.640 TL tutarında yeni cam siparişi almıştır. Teslimatın, Kasım 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
4 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 1.914.095,94 USD (BirMilyonDokuzYüzOnDörtBinDoksanBeşAmerikanDolarıDoksanDörtSent) (Bu tutar TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 78.825.533,36 TL'dir) tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
5 DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimizce yurt içindeki iki alıcıya 35,2 milyon TL, yurt dışındaki bir alıcıya 1,4 milyon TL olmak üzere toplam 36,6 milyon TL tutarında pamuk satışı gerçekleştirilmiştir.
6 EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. (EKOS)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Türkiye'de yerleşik bir firma ile EKOS Türkiye ve EKOS Cezayir konsorsiyumu olarak, Cezayir'de gerçekleştirilecek olan 220 kV Hassi Delaa Trafo Merkezi Projesi kapsamında sözleşme imzalamıştır.
Sözleşme bedeli 101.500.000,00 DZD ve 1.882.080,00 USD olup, güncel kurla toplam 109.827.841,76 TL'dir (TCMB alış kuru alınmıştır).
Proje kapsamında; yüksek gerilim koruma, kontrol, ölçüm ve haberleşme sistemleri ile yardımcı güç kaynakları, telekomünikasyon ekipmanları, fiber optik ve enerji kablolarının temini ve montajı ile birlikte gerekli test, yazılım, mühendislik ve devreye alma hizmetleri gerçekleştirilecektir.
7 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)
Şirketten hafta içi yapılan 2 açıklama şöyle:
Şirketimiz ile INTERNATIONAL ELECTROMECHANICAL firması arasında firmanın BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAI'de bulunan BUSINESS & SOCIAL CLUSTER PHASE 2 projesi için yaklaşık olarak 789.000,00 USD (YediYüzSeksenDokuzBinAmerikanDoları) tutarında BUSBAR siparişi alınmış, bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır.
Şirketimiz ile TECNIMONT firması arasında, firmanın BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAI'de bulunan Hassi R'Mel Gas Compr. Boosting Phase III projesi için BUSBAR ve New Linear Alkyl Benezene Unit projesi için KABLO KANALI ve MERDİVENİ ihtiyaçlarının şirketimizce tedarik edilmesine yönelik olarak yaklaşık olarak toplamda 1.740.000,00 USD (BirMilyonYediYüzKırkBinAmerikanDoları) tutarında sipariş alınmış, bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır.
8 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. ile, Konya, Sivas ve Van illerinde bulunan arazilere, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Anahtar Teslim Arazi Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 15.695.000, -USD'dir. (On Beş Milyon, Altı Yüz Doksan Beş Bin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 647.418.750, -TL)
Söz konusu projelerde kullanılacak güneş panelleri, Europower Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı ve şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar A.Ş. tarafından temin edilecektir.
9 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (11.09.2025) 4 adet beton santrali siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 1.949.600 (BirMilyonDokuzYüzKırkDokuzBinAltıYüz) EUR'dur.
10 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurt içi bir müşterisinden savunma sanayi alanında toplam bedeli 11.010.000 ABD Doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2025 ve 2026 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
11 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO)
Açıklama şöyle:
18 Nisan 2025 tarihli açıklamamız ile, Stellantis markaları (Fiat, Opel, Citroën ve Peugeot) için ihracata yönelik demonte araçlar da dâhil olmak üzere yıllık 150.000 adet üretim kapasitesine sahip olacak yeni bir hafif araç modelinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Şirketimiz tarafından Türkiye'de çoklu enerji platformunda üretilmesine ilişkin yatırım yapılmasına karar verildiği ve bu kapsamda Stellantis Grubu ile proje detaylarının ve koşullarının belirlenmesine yönelik sözleşme görüşmelerinin yürütüldüğü kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A arasında, Stellantis markaları (FIAT, Opel, Citroën, Peugeot) için "K9" modelinin hafif ticari araç ve "Combi" "versiyonlarının çoklu enerji platformunda Türkiye'de üretim ve dağıtım hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik bir üretim sözleşmesi ("Üretim Sözleşmesi") imzalanmıştır.
İlgili Üretim Sözleşmesi uyarınca toplam 256 milyon Euro tutara kadar yatırım ile 2026'nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen proje, demonte araçlar (CKD) da dahil olmak üzere yıllık 150.000 adet üretim kapasitesine sahip olacaktır.
Proje kapsamında, yatırım faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben 2034'ün son çeyreğine kadar yaklaşık %80'lik bölümü Türkiye piyasası için olmak üzere, CKD hariç, yaklaşık 660.000 adet araç üretilmesi hedeflenmektedir .
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, Üretim Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde yıllık hasılat tutarına oranının ve alım işlemlerinde yıllık satışların maliyeti tutarına oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle, 28 Şubat 2025 ve 30 Nisan 2025 tarihli yönetim kurulu kararları ile kabul edilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporlara ek olarak Üretim Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin rapor hakkında bilgi ayrıca açıklanacaktır.
12 OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından özel bir firma ile 5.050.000 USD tutarında ABD menşeili DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles) alımına ilişkin anlaşmaya varılmıştır. İlgili anlaşma kapsamında ürünlerin teslimatı sözleşme koşulları çerçevesinde partiler halinde gerçekleştirilecek olup, teslimatın Eylül ayı sonunda tamamlanması beklenmektedir.
13 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (OTKAR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Daimler Buses GmbH (Daimler Buses) ve Mercedes-Benz Türk A.Ş. (MBT) arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde Daimler Buses'ın Mercedes-Benz Conecto modeli Otokar Sakarya fabrikasında üretilecektir.
İmzalanan sözleşme kapsamında önemli tüm malzeme ve parçalar Daimler Buses/MBT tarafından tedarik edilecek, Otokar ise aslen işçilik ve üretim hizmeti verecek olup, bu kapsamda hak edilecek hizmet gelirleri Şirketimiz finansal tablolarında diğer satışlar kaleminde izlenecektir.
2029 yılı sonuna kadar geçerli olan sözleşme kapsamında, üretim hattı hazırlıklarının tamamlanmasını takiben Eylül 2026'da üretime başlanması ve 2027 yılında seri üretime geçilmesi öngörülmektedir. Sözleşme süresi boyunca toplamda asgari 1.400 araç üretimi hedeflenmekte olup, nihai adetler pazardaki gelişmelere göre belirlenecektir.