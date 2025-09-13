Sabancı Holding, Kordsa bedelli sermaye artırımıyla ilgili açıklama yaptı

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) yönetim kurulu dün (12 Eylül) KAP'a yönetim kurulunun (%148,96302 oranında) bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu. Sabancı Holding'den dün (12 Eylül) KAP'a yapılan açıklama şöyle:

İştiraklerimizden Kordsa Teknik Teksil A.Ş.'nin (Kordsa) 12.09.2025 tarihli yönetim kurulu kararında; Kordsa'nın özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, 194.529.076 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamen nakden karşılanmak üzere 289.776.399 TL artırılarak 484.305.475 TL'ye artırılmasına ve bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 10 TL fiyatla kullandırılmasına karar verilmiştir.

Kordsa'nın söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın kullanılmasına ilişkin konuyu değerlendiren Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında;

- Kordsa'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen ve nakden kullanılmasına,

- Şirketimizin sahip olduğu paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullanım bedeline mahsuben 2.060.570.002,92 TL'ye kadar sermaye avansının Kordsa'nın nakit planlaması çerçevesinde Kordsa'ya ödenmesine,

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalama değerinden aşağı olmamak ve bedelleri tam ve nakden ödenmek üzere Şirketimizce satın alınmasına karar vermiştir.

Kordsa'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında, Şirketimize ait olup Kordsa sermayesinin %71,11'ini temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının tamamı, bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle Şirketimiz tarafından kullanılacaktır. Ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılamayan pay olması halinde, bu paylar da Şirketimizce satın alınacaktır.

Bedelli sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte, Şirketimizin Kordsa sermayesindeki payının en az %71,11 düzeyinde korunmuş olacağı öngörülmektedir.

