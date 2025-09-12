Ford, Sabancı, Çimsa, Koza... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.09.2025)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 50.98 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 50.83 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji ve Enerji sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.12 azalışla 10,383 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 252 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 108.99 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 35.44 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 90.05 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -114.25 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 10,623 ve 10,863 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10,255 ve 10,126 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.07 seviyesinde bulunuyor.



ARÇELİK



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 128.6 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 112.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 135.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 112.00-95.00

Satım aralığı: 135.00-125.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 489 seviyesinin altındaki kapanışlarda 472.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 515.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 472.50-435.00

Satım aralığı: 515.00-490.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.137 puan azaldı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 440.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 407.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 475.13 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 407.50-387.50

Satım aralığı: 452.50-500.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



ÇİMSA



GÜÇ KAYBEDİYOR

46.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 42.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 44.42 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 42.00-41.25

Satım aralığı: 47.25-49.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 16.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.20 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 16.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.30 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 15.20-13.60

Satım aralığı: 18.30-17.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



FORD OTOSAN



GÜÇ KAYBEDİYOR

108.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 96.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 101 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 96.00-91.00

Satım aralığı: 109.00-108.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.09

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



KOZA MADENCİLİK



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 79.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 74.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 75.95 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 74.50-74.00

Satım aralığı: 76.00-77.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

83.5-89.95 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 86.05 seviyesinin altında kapanışlarda 80.50 seviyesine gerileyebilir. 92.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 92.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 80.50-76.00

Satım aralığı: 92.00-93.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.01

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.062 puan arttı.



SASA POLYESTER



DÜŞÜŞTE

4.58 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.42 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3.28-2.94

Satım aralığı: 4.42-4.48

Endeks Ağırlığı (%): 1.27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.133 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.38.62 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 33.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 39.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 33.75-29.75

Satım aralığı: 39.75-37.75

Endeks Ağırlığı (%): 1.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.028 puan azaldı.



TURKCELL



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 91.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 84.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 88.65 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 84.00-80.50

Satım aralığı: 93.50-94.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



TEKFEN HOLDİNG



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 82.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 71.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 82.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 101.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 71.50-65.00

Satım aralığı: 101.00-104.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 220.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 239.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 252.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 230.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 230.00-228.00

Satım aralığı: 240.00-250.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.068 puan arttı.



T.S.K.B.



GÜÇ KAYBEDİYOR

13.96 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 12.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 13.06 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12.50-11.40

Satım aralığı: 13.80-13.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 50 seviyesinin altındaki kapanışlarda 46.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 55.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46.50-44.50

Satım aralığı: 55.00-56.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

107.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 94.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 102.1 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 94.50-80.00

Satım aralığı: 111.00-102.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



VAKIFLAR BANKASI



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.27.84 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 25.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 27.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 25.00-24.30

Satım aralığı: 27.75-28.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.