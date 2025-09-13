Bu hafta 1 şirket bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 900

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. dün (12 Eylül) SPK'ya bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna (Yüzde 900) ilişkin KAP'a açıklamada bulundu. Dün yapılan açıklamada paylaşılan bilgiler ise şöyle oldu:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.09.2025 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000 TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 900.000.000 TL (Dokuzyüzmilyon Türk Lirası) tutarında (% 900 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye (Birmilyar Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması neticesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine,

2. Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

3. Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz imza sirküleri uyarınca temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

SPK başvuru tarihi 12 Eylül olarak açıklandı.