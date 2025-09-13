Hükümetten yeni rapor: Almanya ekonomisi bu yıl toparlanmayacak

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, ikinci çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) düşüşün başlangıçta beklenenin üzerinde olduğunun kaydedildiği, bu durumun öncelikle ilk çeyrekte ABD'ye yapılan ihracatın artmasıyla bağlantılı özel etkilerden kaynaklandığı aktarıldı.

Alınan siparişler gibi kurumsal sektördeki mevcut güven göstergelerinin, ekonomik toparlanma sinyalleri verdiği belirtilen raporda, bununla birlikte tüketicilerin güveninin son zamanlarda yeniden bir miktar zayıfladığına dikkat çekildi.

Raporda, yılın üçüncü çeyreği için mevcut göstergelerin ekonomide henüz belirgin bir toparlanmaya işaret etmediğine yer verilerek “Genel olarak, ekonomik toparlanma üçüncü çeyrekte ılımlı seyredecek ve Federal Hükümetin ekonomik ve maliye politikası önlemlerinin teşvik etkisi yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla hissedilecek.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralmıştı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.