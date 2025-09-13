ARA
Bu hafta 1 şirket bedelli başvurusu yaptı

Borsa İstanbul'da bu hafta 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapmak için SPK'ya başvurdu


Son Güncellenme:
Bu hafta 1 şirket bedelli başvurusu yaptı

Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) dün (12 Eylül) SPK'ya bedelli sermaye artırımı başvurusu (Yüzde 42,85714) yaptığını KAP'a bildirdi. Şirketten dün KAP'a yapılan bildirim şöyle oldu:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.08.2025 tarihli kararı çerçevesinde;

Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 10.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 7.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %42,85714 oranında nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 3.000.000.000 TL artırılarak 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 3.000.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 3.000.000.000 adet payın tamamının 1,00 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine, 3.000.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artışı kapsamında pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden kullandırılmasına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.09.2025 tarihinde (bugün) ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur.

