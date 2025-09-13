Bu hafta 2 şirket bedelli kararını duyurdu

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. (KORDS) Yüzde 148,96302

12 Eylül'de KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket yönetim kurulu özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla şirketin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 194.529.076 TL'den 484.305.475 TL'ye (%148,96302 oranında) artırılmasına karar verdi.

Açıklamaya göre artırılan 289.776.399 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden payların, 28.977.639.900 adet nama yazılı, borsada işlem gören nitelikte ve imtiyazsız pay olarak oluşturulmasına, sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 10 TL olarak belirlenmesine de karar verildi.

Açıklamaya göre söz konusu sermaye artışından elde edilecek fonun, finansal borçların azaltılması amacıyla kullanılması planlanıyor.

TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. (TEHOL) - Yüzde 100

Şirketten 10 Eylül'de KAP'a yapılan açıklama şöyleydi:

1. Şirketimizin finansal borcunun azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAY SENETLERİ" başlıklı 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 4.900.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 997.920.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 1.995.840.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her 100 pay için 1 TL fiyattan kullandırılmasına,

3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. ilgili Pazar'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,

5. Sermaye artırımı nedeniyle çıkartılacak payların, şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

6. Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgenin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

7. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili işlemlerin yapılması hususunda Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişileri ile Ebru Gürlek yetki verilmesine,

8. Söz konusu payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

