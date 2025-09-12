BİM'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulu 12 Eylül 2025 tarihinde, SPK'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararına istinaden;

1) Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,

2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,

3) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.100.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılmasına; her hâlükârda geri alım programının, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmasına,

5) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

6) İşlemler için Mali İşler Başkanı (CFO) Fatih Meriç'in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

